Aneli ide u Linc da se suoči sa Alibabom: Hitno smo je pozvali, žestoko prozvala bivše! (GLASOVNA PORUKA)

Nećete verovati šta je rekla, ovo niko nije očekivao da čuje!

Aneli Ahmić danas je putem svog profila na društvenoj mreži Instagram podelila snimak iz kola, na kom je snimala pesmu "Predaleko", a nas je zanimalo gde je krenula i da li je stihove posvetila Asminu Durdžiću ili Marku Janjuševiću Janjušu, a njen odgovor nas je ostavio u šoku.

- Idem za Linc - smejala se Aneli, što možete da čujete u glasovnoj poruci.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Mi smo je odmah pozvali, kako bismo proverili da li je ona stvarno krenula na suočavanje sa Alibabom ili se samo našalila.

- Misliš kod tate monstruma? Naravno da to nije istina, malo sam se našalila sa vama pošto je Linc bila aktuelna tema u Eliti - smejala se Aneli, a onda smo je pitali kako komentariše objavu Marka Janjuševića Janjuša i pesmu "Greškom isprošena" koju je podelio.

- Ako je to uopšte bilo posvećeno meni, ako on smatra da sam greškom isprošena to je jedna u nizu njegovih grešaka životnih. On moja greška nije bio, jer sam sve radila svesno i od srca - poručila je ona za Pink.rs

Autor: Andrea Nikolić