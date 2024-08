Trećeplasirani superfinalista "Elite", Anđelo Ranković pred kamerama portala Pink.rs govorio je o najaktuelnijim temama vezanim za njegove doskorašnje cimere.

Kako je Anđelo Ranković istakao na samom početku, od gostovanja u emisiji "Narod pita" sa Markom Janjuševićem Janjušem nije očekivao ništa veliko, već da nije imao nameru da bilo koga prvi napada, ali je i obećao da će se braniti.

Šta očekuješ od večerašnje emisije sa Janjušem, poznato je da niste u dobrim odnosima?

- Nismo u dobrim odnosima, ali kao i tamo, nemam nameru da bilo koga prvi napadam. Sve zavisi od njega, kakav bude imao stav, imaću i ja. Svako ko mene bude napadao, mene, moju devojku i moju vezu može da očekuje povratnu reakciju.

Da li si ispratio taj medijski rat između Aneli i Asmina, šta misliš o Janjuševom pomirenju sa Asminom?

- Nisam to ništa ispratio, ali to što su oni protiv nje, nije korektno sa Janjuševe strane. Ne intresuje me da se mešam, ali mislim da to nije korektno, mislim da mu to uopšte ne treba. Ne znam šta želi da postigne time, može da dobije neku podršku od strane Asmina ili od ljude koji podržavaju njegovu stranu protiv Aneli kako bi Janjušu bilo lakše da potvrdi samom sebi da je možda u pravu za neke situacije, ali je to samo da zadovolji sebe...Jesam, na Anelinoj sam strani što se tiče svih napada jer je ona ta koja je sa svojim detetom sama, a napadnuta je od strane bivših partnera. Ipak mislim da bi trebalo da razmisle da je ona ta koja se trenutno bori sa svim otkako je izašla iz rijalitija. Oni su je voleli, ona je bila njihov izbor.

Da li si ispratio njeno gostovanje sa Đedovićem, šta misliš o svemu tome?

- Što se tiče one emisije s Đedovićem, Đedović je kao i tamo bio na strani istine. Nije neko ko će raditi protiv svog ubeđenja šta on smatra da je istina, on je i u ovoj situaciji na strani istine. Njihov odnos nisam komentarisao, pustio sam da svi oko nje vide ko je i kakva je Matora. Kada su u pitanju ona i Stefani, ide priča da je ona verila Stefani, ako je to istina, želim joj svu sreću pogotovo Matoroj jer mislim da je jedini način da se skine meni i Aniti s grbače je da se zaljubi u neku devojku.

Šta misliš o Ivanovom pomirenju sa Miljanom Kulić?

- Uh, pa šta bih rekao? Verovatno je na još jedan način Miljana pokazala da ume da bude povodljiva i par lepih reči zaboravi sve one stvari koje je Ivan Marinković uradio njoj i njenom detetu, da zaboravi na sve ono što joj je želeo, želeo joj je smrt, zatvor, da završi u ludnici...Izgleda da Miljana nije i dalje naučila da neki ljudi mogu da je kupe sa dve tri reči, pogazi sve te ljude koji su uz nju bili prethodnih godina zbog ljudi koji uspeju da je preokrenu.

O čemu je još Ranković govorio za naš portal, pogledajte u nastavku:

Autor: I. Stanković, Nikola Žugić