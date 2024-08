Haos zbog pregleda: Gledalac ponizio Samira zbog lošeg kvaliteta njegove pesme, Kačavenda likuje! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Samir Ramović. Milan iz Beograda prozvao je Samira zbog malog brojna pregleda na jutjubu, pa ga nazvao čovekom bez stava.

Hteo sam da pitam vezano za Samira i njegove ružičaste naočare, mene zanima da li je to sve tako ili je ipak tu bilo nešto više? Takođe bih ga pitao da li je zadovoljan svojim učešćem i svojom prezentacijom u rijalitiju? -pitao je gledalac.

Vidim da potencirate preglede, mogao sam i ja da nagruvam preglede i da kažem da kidam, meni su pregledi realni jer radim ono što volim na način na koji to radim, meni je dosta to i zadovoljan sam. Ja smatramn da nisam osoba za rijaliti i ne mogu da pokažem svoje kvalitete u tom okruženju, niti su me interesovale te teme tamo -rekao je Samir.

Imam pitanje za Milenu, mislim da je žena modernih shvatanja, da li misliš da je Samir zbog tebe ostao fuže u rijalitiju? -pitao je gledalac.

Imala sam pravo da pomislim da to jeste deo neke igre prema meni, nisam poslušala savet lepog Miće kada je to eskaliralo, nisam smatrala da treba da presečem to jer se ponaša normalno i kulturno, međutim pogrešila sam i došla sam do toga da sam ga vređala i prešla neke granice pristojnosti, ne mogu da razumem muškarca tih godina da toiko nema razumevanja -rekla je Kačavenda.

Autor: Nemanja Šolaja