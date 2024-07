Neka se mane pevanja i postane domaćica: Gledalac dao Mioni savet zlata vredan, očekuje Aleksićevu i njenu svadbu! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović. Živojin iz Beograda uzdigao je Ša i Mionu do nebesa, otkrio je da je njihov fan. On očekuje njihovu svadbu što pre, te je dao savet Mioni da se mane pevanja i da otvori svoj salon, kao i da se posveti domaćinstvu.

Ja sam fan Mione i Ša i imam 72 godine, ja njih stvarno volim kao svoju decu, mislio sam da će zauzeti prva dva mesta, ja njih ne bih savetovao da ulaze više u rijaliti. Poznajem Ša iz detinjstva i znam da je dobar dečko i čovek, to što se izdešavalo sa njim nije on kriv, bacali su mu rovce, on je emotivac i voli svoju Mionu -rekao je gledalac.

Jel mislite da će njeni roditelji popustiti? -pitao je Milan.

Mora da spusti tonove na pet oktava, samo da spusti loptu i oni će lakše da funkcionišu. Neka sluša samo sebe i buduću ženu ako se bude desilo. Ja sam ciganin ali ti nju pod hitno moraš da ženiš. Ona je sa tobom već mesecima, prava prilika je da se žene. Ja bih oko muzike malo da se skloni, bolje da otvori salon i da radi nešto drugo, njoj bi odgovaralo da bude domaćinska devojka. Mislim da je njihova ljubav najjača i jedina će uspeti, mora malo da se pritaji ljubomora i to je to --dodao je gledatelj.

Da li su tvoji upoznali Mionu? -pitao je Milan.

Nisu ali se čujem sa njima i uvek pozdravljaju Mionu, rekli su mi da se samo ne svađamo, prema njoj su super tako da ovih dana očekujem zaista da ćemo se videti i da će lepo porazgovarati -rekao je Ša.

Kako komentarišeš to što je Stanislav ripostovao profil od podrške tebe i njega? -pitao je Milan.

Ne zanima me, ja sam otpratila Stanislava naravno i porodicu njegovu, ne znam šta će mi oni. Ja sam to sve sama uradila, Ša mi nije ništa rekao. Sa sestrom sam se čula i videla, drugarica nema šta da mi kaže loše, što se veze tiče, pitala me je da li ga volim, posle nekog vremena su počeli da joj pišu odvratne komentare na instagramu i onda se malo odaljila i to je tako bilo do kraja -otkrila je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja