Presrećan zbog njihovog uspeha: Mlađa dao vetar u leđa svom drugu Anđelu i Aniti, pa im dao savet zlata vredan! (VIDEO)

Ponosan na njih!

Voditeljka Ivana Šopić je razgovarala sa Anđelovim najboljim prijateljem Mlađom Jovanovićem o njegovom učešću u Eliti:

- Ja sam se nadao njegovoj pobedi, ali s obrzirom da je pobedila njegova lepša polovina super je. Navijao sam za njega i zbog njega za nju - rekao je Mlađa pa je otkrio da ne želi da komentariše razvod Matore i Anite:

- To ne bih komentarisao, meni je Anđelo prijatelj od malih nogu, a Matora mi se čak nije javila na finalu, prošla je pored mene na finalu, a tom prilikom mi je stavila do znanja da ne želi da komuniciramo. Ona je dugo u rijalitiju i pojeo je rijaliti - komentrisao je Mlađa.

Mlađa je kako se snalazi u ulozi oca:

- To je najlepši osećaj, snalazim se fenomenalno, ja to želim svima, samo da prave decu, to je najveća ljubav na svetu - otkrio je Mlađa.

Mlađa se osvrnuo i na njegovog komšiju Nenada Aleksića Ša:

- Ša treba malo više da se opusti, on je u svakom odnosu isti, burno reaguje. Sviđa mi se to što je Miona stala iza svoje veze i to se ceni, dobra je devojka - dodao je Mlađa.

Autor: N.B.