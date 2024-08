Hladan kao špricer: Samir oduvao Kačavendu, ni provokativna haljina ne može da ga poljulja! (VIDEO)

Zauvek stavio tačku!

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je Samiru Ramoviću i Mileni Kačavnedi šta publika na društvenoj mreži Tviter piše o njima.

- Gde ćete kuma i ti posle emisije? - glasilo je pitanje.

- Ne znam gde će ona, ja idem da spavam - odgovorio je Samir.

- Samire, folirao si da si zaljubljen u kumu jer je najjača priča na početku i zakačio si se za nju - glasila je poruka sa Tvitera.

- Bravo - rekao je Ramović.

- Zašto baš večeras ovako provokativan stajling i dekolte? - glasilo je pitanje.

- Ne vidim tako... Kao da smo se dogovorili, pa smo se uklopili - rekla je Milena.

- Fino izgleda, ali mi se ne dopada. Ne gledam je više na taj način - prokomentarisao je Samir.

Usledilo je telefonsko uključenje, javila se gledateljak Dejana.

- On je iskrena i osećajna duša, a Milena je to koristila. Ona ne zna šta on nosi u svojoj duši. On je čovek koji neke stvari ne priča - govorila je gledateljka.

- Da li želite sad da zaplačem na tu temu? - pitala je Milena.

- Ne znate o čemu ja pričam, ne želim o televiziji - rekla je gledateljka.

- Onda ne mogu da nagađam zašto treba da ronim suze. Ko kaže da ja njega sprdam? Dođite vi, pa se ponašajte damski - dodala je gledateljka,

