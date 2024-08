Koliko godina je imao najstariji dečko Slađe Poršeline? Saterana u ćošak, priznala da li šeta sa matorcima zbog love (VIDEO)

Lazićeva stavila tačku na priče da ima dečka od 55 godina kog koristi za novac!

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Mira. Ona je na samom početku želela da razgovara sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Da li se sećaš Anelinog ulaska? Ona je rekla kako je nju muž prevario. Šta tebi to kaže o njoj kao čoveku? Rekla je da ulazi jer ju je prevario muž, ko to potencira šta? - pitala je gledateljka.

- Je l' treba da kažemo da je loša jer je ona ušla i rekla da ju je muž prevario? - dodao je Bebica.

- Ja mislim da nisu zaslužile prvo i drugo mesto. Ja ne znam da li je nju muž prevario, ali ona tako kaže. Kako se ona ponašala od samog početka? - govorila je gledateljka.

- Mi ćemo da podržavamo Aneli u prevari. Nemam ja nikakvu korist od toga što je nju muž prevario. Šta bismo radili da muž nju nije prevario? - poručio je Macanović.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je nekoliko pitanja sa Tvitera.

- Da li je Bebica pročitao intervju Teodorinog bivšeg dečka koji je rekao da mu je uzela 3.000 evra za grudi? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, može da se javi bilo ko i kaže bilo šta - rekao je Bebica.

- Slađana, ja tvoj hejter, smešno. Oblačio te je dečko iz Čačka od 55 godina, vozila si njegova kola i zato si Poršelina. Užice te ne voli, lažeš - glasila je naredna objava na društvenoj mreži Tviter.

- Moj dečko je 85. godište, to je 35 godina, a ne 55. Ja nemam ništa protiv ni da ima 55. Polemiše se koliko je imao moj najstariji dečko, verenik mi je bio 85. godiše, a nakon toga dečka koji je 96. godište. Ljudi ne znaju šta da ti kažu, a uvek se polemiše odakle mi novac, da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvek se to kači za lepu devojku. Priča se kako sam sa dedama, tako je i Bojana lupala gluposti. Ja nemam crnu mrljnu, iako su pokušavali da me ospore. Ja pokažem i dokažem ko sam ja - govorila je Lazićeva.

Autor: Andrea Nikolić