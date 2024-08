Sinoćnja emisija Darijana Radomirovića i Sneže Kušadasi definitivno je uzburkala sve, a neposredno pred početak iste, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Darijanom.

Darijan je u intervjuu za naš portal progovorio o svojoj bivšoj devojci Sneži Kušadasi, bivšoj Miljani Kulić, detetu zbog kog je izašao iz "Elite" kako bi uradio DNK test, ali je progovorio i o mnogim drugim temama.

Sneža je rekla kako joj nisi vratio pasoš i neke njene lične stvari. Kada ćeš joj vratiti to, s obzirom na to da nije mogla da ide u Kušadasi, nego samo do Crne Gore, pošto nema pasoš?

- Sneža je za mene rekla brdo laži i gluposti, ja nemam vremena time da se bavim, bavim se porodicom, svim onim čime se Sneža ne bavi jer je se porodica odrekla. A moj advokatski tim se bavi tim stvarima što Sneža kada, šta i kako...Ima njene porodice koja mi pruža podršku, moje porodice, njenog druga advokata. Ona krpa može da upije sve živo.

Da li si video dete, šta se dešava oko svega toga?

- Jao mnogo bolje nego što sam mislio. Ja sam se bojažljivo javio svojoj bivšoj, na kraju je ispalo da su mi ona i njena porodica zahvalni jer sam istrpeo brdo kritika za moje potomstvo, nisam se branio i govorio ružno o njima. Viđamo se redovno, beba je donela veliku svežinu, zdravo je, očuvano. Ta devojka sve ima od mene, jedino je mislila da ima svoj stan. Uzeo sam stan i kupio sam novi nameštaj i pare koja sam dobio trošim na majku, kuću i svoje dete.

Bio si u kratkoj vezi sa Miljanom Kulić, da li si video njeno pomirenje sa Ivanom Marinkovićem?

- Strava. Sa Miljanom sam se čuo slučajno prekjuče jer me je zvala da bi mogao da se čujem sa Ivanom. Treba da viđaju dete, deluju srećno, ispričali smo se lepo.

Što se tiče prevare Jelene Marinković, da li si se čuo sa njom ili Urošem Rajačićem?

- Jelena me je grdila zbog stvari koje sam izjavio i da neće da se druži sa mnom, krivo mi je, ja sam odabrao stranu. Ne slažem se s tim što su uradili ona i Uroš, čujem se sa Urošem, s Jelenom ne i malo sa Ivanom.

O čemu je još Darijan govorio, pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nemanja Šolaja, Nikola Žugić