Rekao mi je... Anita za Pink.rs progovorila o susretu s Aleksejem, pa je otkrila da li je upoznala Anđelovu majku (VIDEO)

Ekipa portala Pink.rs trenutno se nalazi u Šimanovcima, gde se snima novo izdanje emisije "Amidži šou" u kojoj gostuju superfinalisti najgledanijeg rijalitija u Srbiji i regionu, rijalitija "Elita".

Tim povodom, porazgovarali smo sa Anitom Stanojlović, pobednicom "Elite", koja nam je otkrila da li se čula ili upoznala sa majkom Anđela Rankovića, svog dečka, kako je reagovao Aleksej kada je video, ali i o Matei Car.

- Mrtva sam umorna, čekam da idem na sređivanje, sinoć sam sa žurke otišla da jedem s Anđelom i otišli smo da spavamo. Mi smo zajedno, ne odvajamo se, do sutra smo zajedno, pa sutra idemo za Kruševac - rekla je Anita, a onda je otkrila da li je njena ljubomora otkako su izašli ona i Anđelo iz Elite prisutna:

- Super, sada se sprdamo, zezamo se, peckalice, sada mi ništa ne smeta, mislila sam da ću biti ljubomornija, skroz sam lagana, verujem mu...Nije mi Aleksejev otac čestitao na pobedi, jeste njegova mama, zapratili smo se, Anđelu to ne smeta. Nisam uzela šifru od telefona, ništa, verujem mu - rekla je Anita.

Anita je potom otkrila kako će reagovati Aleksejev otac i kako reaguje, s obzirom na to da će u nekom momentu Anđelo i Aleksej stvoriti nekakav odnos.

- Ne pita se on tu ništa, bitno je da je tu detetu. Ne znam da li ima nekoga, četiri godine ima Aleksej, mene to ne zanima, nisam pitala - rekla je ona, a onda je otkrila da li se upoznala sa Anđelovom mamom:

- Nismo se čule, ali sam rekla i sinoć, znam da nema ništa protiv mene i naše veze, vidim ja po Anđelovom ponašanju i reakcijama...Ja mislim da je on uvek imao svoj stav, ali mu je značilo njihovo mišljenje. On poštuje mišljenje, ali devojku neće menjati - rekla je Anita.

Na sinoćnjoj superfinalnoj žurci, dok je Ranković bio u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, ona je provodila vreme sa njegovim društvom, među kojima su i neki koji su nekada bili prijatelji njene bivše supruge Jovane Tomić Matore, te je otkrila kako se provela i kako su je prihvatili:

- Između mene i njenih prijatelja?! Ne, lepo smo se uklopili, prvi put sam sa njima pričala. Sve je okej - rekla je pobednica Elite.

Takođe, Anita je otkrila kako je protekao prvi susret sa sinom Aleksejem, s obzirom na to da ga deset meseci nije videla.

- Pitao me je je l' ga volim i pitao me je da li više neću ići da radim. Baš je Amidži gledao kada sam udarala krušku, on mi je rekao: "Mama, koliko si jaka". Znao je, ja sam dobijala i u Zadruzi, gledao je, znao je on gde ja idem. Ja sam njemu rekla da će da gleda mamu na televizoru...Donela sam mu dresove, lopte, medvede, 100.000 evra, to je najbitnije. Evo sada idemo da kupimo velikog Spajdermena, ali tek će dobiti, malo više ćemo se posvetiti jedno drugom - rekla je Anita, a na pitanje kako će reagovati ako joj se javi Matea Car, rekla je:

Ako mi se javi Matea, blokiraću je. Čula sam da mi je pretila, Tamara, Sandra, ne zanima me, ništa nisam čitala.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Andrea Nikolić, Nikola Žugić