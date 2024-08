Uvek sam odustajala na korak do uspeha: Jelena otkrila kada će završiti fakultet, šokirana Ivanovim izjavama! (VIDEO)

Potonule joj sve lađe!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković.

Ivan je komentarisao da nisi išla na groblje kod bake, jel to istina?

- Čovek nije normalan kad može tako nešto da govori, on prvi ne posećuje majku i oca na grob, on se sa sestrom prepucava oko toga. Šta će kad ja njega pogodim istinom, opet ne reagujemo isto on ili ja, on uvek laže i izmišlja -rekla je Jelena.

Hoću da dam Jeleni vetar u leđa, i da je pitam da li će završiti fakultet? Pošto je toliko elokventna i rečita da li bi želela da bude voditeljka? -pitala je gledateljka.

Ja bih stvarno volela da skupim energiju da to konačno završim, šteta je da neko ko je dogurao do samog kraja da ne diplomira. Uvek sam odustajala na korak od nečega što je uspeh, ako neko misli da bih bila dobra u tom poslu možda bih se i bavila time -rekla je Jelena.

Autor: Nemanja Šolaja