Spremila mi je 16 tužbi: Anita otkrila da li je u kontaktu sa Matorinom kumom Tamarom, gledateljka nazvala njenu i Anđelovu ljubav platonskom! (VIDEO)

Svi se okomili na nju!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović i Ivana Marinkovića. Ljilja Selimović smatra da je ljubav između Anite i Anđela platonska, pohvalila njenu promenu.

- Želela sam da postavim pitanje Aniti, prelepa je i želim joj da bude još lepša i unutra i spolja. Anđelo i ti mi ličite i fizički totalno, karakterno imate dosta sličnosti. Ja sam čula kada si zamerila Anđelu što niste vodili ljubav, ja mislim da su to bile hormonske neravnoteže. Što se tiče Anđela ja mislim da je dobar dečko i da ste se našli onako sudbinski, ono što si grešila je što si ponekada

Slažem se, mogu samo da radim na sebi još više i da budem bolja verzija sebe -rekla je Anita.

- Mislim da je ovo platonska ljubav i specifična je jer dodiruje srce. Anita je spomenula Kosmaj i ja sam rođena tamo između Kosmaja i Bukulje -dodala je gledateljka.

Da li si imala kontakt sa Tamarom, Matorinom kumom? -pitao je Darko.

Čula sam samo da mi je spremila 16 tužbi, nismo u kontaktu niti me zanima, sve mi je stiglo u Kruševac i stvarno nisam stigla ništa od toga da pogledam. Niko me nije kontaktirao, svi samo prete i to je to. Ne želim da uplićem nikoga, samo znam da su mom frizeru pretili

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja