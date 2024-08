Razvezao jezik do Niša: Bebica osudio Ivanovo zbližavanje sa Miljanom, tvrdi da je pomirenje sa njom deo plana kako bi sprao ljagu sa sebe! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

U toku emisije ''Narod pita'', Nenad Macanović Bebica otkrio je voditeljki Ani Radulović šta misli o pomirenju Miljane Kulić i Ivana Marinkovića.

- Kako gledaš na pomirenje Ivana i Miljane? - upitala je voditeljka.

- To je uvek tako pred rijaliti. Iskreno, ne zna se ko je veći folirant. Da se nije desilo ono sa Urošem ili Jeleno, ne bi on ovo uradio. Svi vidimo dfa zajedno piju, uživaju zajedno u tome. Sumnjam da je to iskreno, verujem da će opet krenuti međusobnom da se pljuju i vređaju. Posle onakvih reči, on se sad miri sa njom, a govorio je kako želi da umre?! Sve najgore je govorio za Kuliće, pretio je da će da joj oduzme dete. Mislim da odnosom sa Miljanom pokušava da ispadne bolji - kazao je Bebica.

- Dobro veče, veliki pozdrav svima. Ana, ti si mi najdraža voditeljka. Ti i Milan Milošević ste mi najdreži voditelji. Što se tiče Milene, ona mi je omiljena osoba, najdraža. Žena je za sve, prava domaćica i gospođa. To je to, prava žena. Milena, da li si se plašila pretnji, pa si se povukla - kazala je gledateljka.

- Ne, naravno. Ne plašim se. Jedini razlog je što sam se povukla malo pred kraj je sve što se dešavalo kada je reč o smrti moje majke. Moja deca su prošla jako težak period i bolest moje majke. Znam koliko je njih, pre svega sve to povredilo i pogodilo. Potvrdilo se do kraja rijalitija da sam za mnoge stvari bila u pravu. Protekle dve godine su bile teške za mene, rastavila sam se od dragih ljudi koje sam volela. Ja sam videla pored koga ne treba da budem i sada je to iza mene - kazala je Milena.

- Ivan je npr. koristio tragediju koja je zadesila Milenu, kako bi je povredio, a on prvi sad koristi situaciju sa Miljanom i detetom, kako bi ispao bolji u očima naroda - rekao je Bebica.

- Meni je drago jer je Željko, Miljanin i Ivanov sin sa svojim roditeljima, a nadam se da je to s Ivanove strane iskreno. Sada samo ispada da je Jelena njemu branila da se viđa sa sinom. Ne kažem da je to tako - kazala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.