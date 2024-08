Hitno uključenje Matorine majke: Demantovala da se odrekla svoje ćerke, Tomićeva završila u suzama! (VIDEO)

Emotivno izlaganje!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Matorina majka se uključila u program nakon haosa Matore i Munjeza, te demantovala navode da se odrekla svoje ćerke, poslala brutalnu poruku Munjezu.

- Ja ti nisam kao ovi klinci, da li si kupila Stefani patike od 25 hiljada? -pitao je Munjez.

- To nije istina, jedino što sam kupila mojoj Dunji i meni, nikome drugom -rekla je Matora.

- Nikada se nisam uključivala niti sam učestvovala u rijalitiju, svi bi oni želeli da budu Jovana, niko se nje nije odrekao i šta vas briga ko troši čije pare. Ćerko nemoj da dozvoliš da te provociraju, svi su preko tebe postale neko i nešto, nemoj da dozvoljavaš da ti neko radi ove stvari kao što radi. Neka pričaju šta hoće, ti si naša pa da si ne znam kakva. Svi oni moraju preko tebe da se dokazuju i iznose laži. Danas mi je izuzetno težak dan i zaista ne mogu ovo da slušam -rekla je Matorina majka.

- Ja Matoroj nikad ništa nisam loše uradio, ona je meni rekla da ne želi da me pozdravlja, ne znam zbog čega to. Ja ne mogu ovde da budem krivac, da li sam ja njoj ikad išta loše uradio -rekao je Munjez.

- Ja sa Stefani nisam u vezi, ti si došao ovde da se odbraniš i svaki dan me prozivaš brate -rekla je Matora.

- Ti nju dečko svaku emisiju prozivaš a ona tebe ne spominje uopšte. Da li je večito Matora krivac za sve u životu, kakve su to nebulouze. Oni ne mogu da pruže to devojkama pa ih to boli. Ćerko drži se i da te više nisam čula -rekla je Matorina majka.

Autor: Nemanja Šolaja