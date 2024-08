Bez dlake na jeziku: Matora za Pink.rs progovorila o skandalu sa Munjezom, pa otkrila kada će vratiti Aniti stvari (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Jovanom Tomić Matorom odmah nakon skandala sa Danijelom Dujkovićem Munjezom o istom, ali i o mnogim drugim temama.

Desio se večeras karambol između tebe i Munje, on ti je rekao da su te se roditelji odrekli nakon čega je došlo do nasrtaja na njega?

- Rekao je da on zna da su rekli moji prijatelji da ne mislim o njima, da su me se roditelji odrekli, da im ne dajem novac i tako dalje, što je apsolutna laž. Krivo mi je što se to desilo zbog mene i moje porodice i ljudi koji gledaju. Danas nam je ceo dan težak, imali smo smrtni slučaj.

Nakon toga se uključila tvoja majka koja je pokušala da te smiri, demantovala je te navode, kako to komentarišeš?

- Nikada se nije oglašavala, drago mi je što se uključila. Moji nisu rijaliti roditelji, ali joj je došlo da odbrani. Oni su meni pretili kada je bila svadba sa Anitom to, ali nikada ne bi na svetu.

Stefani i ti ste stigle zajedno, imali nečeg među vama?

- Dobra sam sa njom, kad god je u Beogradu vidim se sa njom. Dovezao me je prvi komšija, pokupili se i došlo zajedno. Svi ste videli da sam je ja muvala, ali se ništa nije desilo.

Da li si vratila Aniti lične stvari?

- Šta ja imam da joj vraćam? Ja ni ne znam gde je taj telefon, isključena sam po tom pitanju. Telefon je moj, što se tiče podataka, te slike ću da joj prebacim na USB, moja majka je sve ostalo prenela.

Detaljnije pogledajte u videu u nastavku:

Autor: Nemanja Šolaja, Nikola Žugić