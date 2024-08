Drama u emisiji: Ništa od pomirenja, Matora i Đedović u novom žestokom sukobu! (VIDEO)

Haos na samom početku!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Jovana Tomić Matora, Milena Kačavenda i Marko Đedović.

- Ne primećujem kod tebe neki žal što se to prijateljstvo završilo - rekao je Darko Matoroj.

- Jer se nije lepo završilo. Kad se tako nešto dešava, kako da budemo dobri. Što se tiče mog i Matorinog odnosa, prošlo put smo rekli sve što smo imali. Jasno je kao dan - dodao je Đedović.

- Milena, da li smatraš da se matora ogrešila o tebe - pitao je Tanasijević.

- Nismo se čule otkad smo izašle i smatram da je tako najbolje. Ne osećam tenziju, mislim da ćemo u nekom trenutku popričati. Svašta smo lepo prošle - rekla je Kačavenda.

- Ne bi bilo prirodno da se čujemo jer me je povredila i šta da joj pišem? Mislim da bih imala da joj kažem neke stvari. Nismo krile, ali delila sam to s njom kad Marko i ja nismo bili dobri. Znam da mu to nije rekla. Ona će uvek ostati kao neko ko mi je mnogo pomogao - ubacila se Matora.

- Ali tebe niko nije napustio, imam utisak da treba uvek da te žalimo zbog nečeg. Kao da je uletela u sindrom žrtve, to se promenilo kod ne. Ranije nije bila takva, već se svađala - rekao je Marko.

- Ja ne mogu da budem žrtva, ne želim to. Gledala sam te kao nekog ko me neće izdati, a izdao si me svime. Napustio si me kao osobu - rekla je Jovana.

- Ti totalmo vidiš drugačije, taj tvoj fazon te sve dublje vuče - kazao je Đedović.

