Bez dlake na jeziku: Đedović za Pink.rs progovorio o odnosu sa Matorom, pa otkrio da li je Anita upoznala Anđelovu porodicu (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Markom Đedovićem neposredno pred početak emisije "Narod pita" u kojoj je sinoć gostovao o najaktuelnijim temama.

Da li ćeš Matoroj pružiti ruku, u kakvom ste generalnom odnosu i da li ćeš stati na Kačavendinu stranu?

- Iskreno, samo smo na "ćao, ćao"...Pričaću istinu, na čijoj strani bude bila istina, na toj ću strani biti, sve ostalo me ne zanima. Ja mislim da je i u njihovom odnosu ispala nekorektna, ja sam joj i zamerio kada je ustala i rekla da mi ne veruje i odrekla se, tako da nema razmišljanja o tome ko je u pravu, a ko nije.

Kako komentarišeš Anitin postupak da ne želi da priča o tome da li se upoznala sa Anđelovom majkom?

- Koliko znam još uvek nije, možda se nešto desilo u međuvremenu, to je koliko ja znam, ne bih pričao o nekim njihovim privatnim stvarima.

Kako komentarišeš haos između Matore i Munjeza?

- Matora je sama, pretpostavljam da je mislio na ono što je Matora pričala u "Eliti", gde je Matora govorila da su tokom svadbe hteli da dođu na televiziju da je se odreknu, da je brat hteo da prekine svadbu i te neke priče još od pre...Tako da pretpostavljam da je na to mislio, zvanično se ljudi nisu odrekli, znali bi. Ne mogu da opravdam nikakvo nasrtanje i bilo kakvo napadanje, videlo se da je ona prva krenula na Munjeza. Matora ne može u poslednje vreme da iskontroliše reakcije, videli smo s Bebicom, pa sada Munjez. Mene to ne bi izbacilo iz koloseka ako to nema pozadinu ili ako to nije nešto što bi moglo da se desi zbog njenog odnosa sa Anitom i tvrdoglavosti.

Da li misliš da je poremetio taj glas javnosti i kada je videla sve komentare?

- Ona kaže da ona ima podršku...Komentari po društvenim mrežama i ljudi koji sede i pišu nisu mi relevantni, mene su pljuvali kada sam bio ovakav ili onakav, oni meni hleba ne kupuju tako da me zabole šta će da komentarišu hejterski profili. Ovo je nivo za siromašne, negde te njihove teorije i komentari po društvenim mrežama, to mi je smešno.

Matora i Stefani su došle u istim kolima, one negiraju da su zajedno, ne veruje im narod, šta ti kažeš?

- Ne verujem im ni ja, ja mislim da jesu zajedno, neke stvari su se i izdešavale, gde postoji potvrda sa tim nekim slikama. A i Tamara Matorina kuma mi je rekla jednom prilikom kada je pozvala da raščiste, rekla joj je Matora da ne može jer joj je Stefani tu.

Autor: Nemanja Šolaja, Nikola Žugić