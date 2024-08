Pevačicu Jovanu Cvijanović posle završetka rijalitija "Elita" sačekali su problemi zbog toga što je tokom učešća u rijalitiju pred milionima gledalaca obelodanila imena domaćih pevača i reprezentativaca, mahom oženjenih, sa kojima je bila.

Zvanično, još uvek nije dobila nijednu tužbu, međutim saznala je da su njeni roditelji imali neprijatnosti.

- Nije me niko kontaktirao od njih, nikakvu tužbu nisam dobila. Moja porodica jeste dobila neke pretnje, to moram da kažem, neću reći od koga. Samo mogu da poručim toj osobi da mojoj porodici ne sme dlaka sa glave da fali - rekla je Jovana, a na pitanje da li se čuje s bivšim dečkom MC Stojanom, kaže:

- Nisam se čula sa njim, ali novost je da me je odblokirao na Telegramu. Napredujemo!

Smatra da je njegova veza sa mladom pevačicom Zoranom Mićanović isključivo marketinški trik.

- Koliko znam, oni nisu u odnosu, nisu ni bili. To je bilo zarad marketinga, s obzirom na to da imaju duet zajedno. Pogotovo kada sam videla njihove zajedničke klipove, to mi je bilo, iskreno, smešno, znajući njega. Ne verujem da su zajedno, garantujem da nisu ni bili u vezi - samouvereno je rekla Jovana.

Kako komentariše dešavanja između Jelene Ilić i Uroša Rajačića, pogledajte u nastavku:

