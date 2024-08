To nisu čista posla: Lejdi Di bez dlake na jeziku progovorila o Matoroj, neće joj se svideti šta je imala da kaže za Stefani!

Žestoko o gorućim temama za Pink.rs!

Lejdi Di sinoć pred suočavanje sa Nikolom Lakićem govorila o njihovom odnosu i priznala da ne bi imala problem sa popije kafu sa njim i njegovom suprugom Cokom. Međutim, kako su nakon ovog razgovora žestoko zaratili, verovatno joj se mišljenje promenilo.

- Sve ratne sekire su zakopane, nastavili smo normalnu komunikaciju. Ja sam tu za njega i njegovu porodicu, ako su oni za ručak i večeru, ja sam tu. Što se mene tiče sam sam tu, kao i za Lakića - rekla je Lejdi na samom početku, a onda otkrila da planira da podnese jednu tužbu, ali neće da otkrije o kome je reč.

Da li si popila kafu sa nekim?

- Sa Slobom pred emisiju, dao mi je neke smernice. Njega izdvajam od svih ljudi. Sa Bojanom sam isto u komunikaciji. Ja nju ništa ne pitam za Anđelu. Anđela me je kontaktirala, ali nisam imala vremena da joj se posvetim.

Da li se promenilo nešto u tvom odnosu sa Matorom?

- Jako sam joj zamerila situaciju. Ona da je bar pokazala želju da razgovara sa mnom, pružila bih joj priliku. Bila sam iskrena prema njoj, zato me je i povredila. Nije me kontaktirala i zato smatram da nema potrebe. Njena gostovanja sam videla i smatram da joj to ne treba. Ima zlatnu porodicu, treba joj mir i treba da konačno dođe sebi. Videla sam da je bliska sa Stefani i smatram da tu nisu čista posla, a Matora će da bude povređena. Stefani će da je iskoristi kao što je bila i prethodna situacija.

Autor: Iva Stanković