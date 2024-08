Srećna i spokojna: Milica okrila da joj je srce puno nakon saznanja da čeka ćerku sa Terzom, pa priznala da nije očekivala da će je zaprositi! (VIDEO)

Blista!

Na samom početku emisije ''Narod pita'', Milica Veličković osvrnula se na proslavu na kojoj je saznala da čeka devojčicu sa svojim izabranikom Borislavom Terzićem Terzom, a potom na to što je odmah nakon toga i zaprošena.

- Milice, Terza i ti ste organizovali proslavu kako bi saznali pol vaše bebe. Tog dana saznali ste da čekate devojčicu - kazao je voditelj.

- Ja sam imala plan da to bude u najužem krugu ljudi, ali on nije nameravao to, jer je imao u planu da me veri. Sumnjivo mi je bilo jer je želeo da proslava bude u restoranu, ali sam mislila da će me veriti za našu mesečnicu, ali je to sad uradio. Zaplakala sam se čim me je Terza verio, jer mi je mnogo stvari prošlo kroz glavu. Lepi i manje lepi momentu, a onda sad sve ovo što se dešava i da smo sada sasvim normalan par - kazala je Milica.

Autor: S.Z.