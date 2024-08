U otmicu Beke umešana i Miljana Kulić?! Prvo oglašavanje Jelene Ilić za Pink.rs nakon tvrdnji da joj je Ivan zarobio psa! (FOTO)

Uplašena za bezbednost svog psa Beke!

Jelena Ilić se oglasila na svom Instagram profiu potpuno uznemirena, sa tvrdnjama da je nejn bivši suprug Ivan Marinković oteo njenog psa Beku. Sada se ona oglasila za Pink.rs portal i otkrila šta se tačno dogodilo kada je došla ispred Ivanovog stana.

- Ivan mi je napisao da dođem po psa i kad sam došla ispred zgrade zvala sam ga, on se nije javio. Ušla sam u ulaz i pojavio se čovek koji me je snimao telefonom i pobegao. Zvonila sam na interfon i primetila da Beka ne laje, što je jako čudno jer ona uvek reaguje na taj zvuk, on je nju negde odveo ili zatvorio - rekla je Jelena, pa dodala:

- Miljana se javila kroz kapiju i rekla da Ivan nije tu, a on me maltretira već tri dana. Kaže mi da dođem, pa se ne javi, to mi je i juče uradio. Moram da se obratim policiji jer ovo nije normalno - zaključila je Jelena.

- Ovo je bilo juče i tako već danima, mislila sam da ne prijavljujem slučaj policiji, ali ovo ne može drugačije - rekla je Jelena.

Autor: N.P.