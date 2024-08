Ti nemaš nijednog prijatelja: Sloba i Sneža u žestokom sukobu, Lejdi brže bolje skočila u pomoć prijatelju! (VIDEO)

U sukobu!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditelj Darko Tanasijević ove noći ugostiće Snežu Kušadasi, Lejdi Di i Slobu Josipovića.

- Slobo dobio si zamerku od gledateljke zbog druženja sa Urošem - rekao je Darko.

- Ja svačiji savet saslušam ,ali radim po svom. Ja se družim sa ljudima kakvi su prema meni, a ne kakvi su oni ovakvo. Uroš je jako zanimljiv, on nije ni sličan meni - rekao je Sloba.

- Videli smo - rekla je Sneža.

- Zato ti nemaš nijednog prijatelja - rekla je Lejdi.

- Pa bolje nego vaša prijateljstva - rekla je Sneža.

- Ti pokušavaš da se družiš sa mnom - rekla je Lejdi.

- Postoje ljudi sa kojima sam ja u komunikaciji iz rijalitija, ali oni sa kojima nisam imala komunikaciju onda nemam ni lepo mišljenje. Ja sam u komunikaciji sa Đedovićem, sa Žanom, Vanjom, Majom. Ja nisam htela da imam prijatelje unutra i to je to - rekla je Sneža.

- Zdravo ovde Vera. Moram da kažem da ovu Snežu ne podnosim uopšte, molim te nemoj više da igraš jer ne znaš - rekla je gledateljka.

- Ma mnogi ne znaju ni da razgovaraju, pa razgovaraju - rekla je Sneža.

- Pa to je drugo, moram da kažem za Slobu dda nije smeo sebi da dozvoli to sa Urošem, ja njega volim i poštujem, ali tebi Uroš ne treba, on je jedno balavo dete, on je Slobu navukao i iskoristio ovu priču. Slobi svakako ne odgovaraju ove priče, ali Uroš je to namerno uradio - rekla je gledateljka.

- Ne može Uroš od mene napraviti nešto što nisam, niti iko može - rekao je Sloba.

- Da li si išao sa Vivien na večeru? - upitala je Sneža.

- Jesam - rekao je Sloba.

Autor: N.P.