On je lažan prijatelj: Sloba osuo rafal po Lakiću, Sneža tvrdi da je Lejdi bila potajno zaljubljena u njega! (VIDEO)

Slobodan Josipović otkrio je kako je došlo do prekida prijateljstva sa Nikolom Lakićem.

- Šta ti se desilo pa si re razočarao u Lakića? - upitao je voditelj.

- Lakić mi je slao čudne poruke kad se na portalu pisalo da smo Uroš i ja bili zajeno u toaletu na proslavi Milice i Terze. On je slao poruke:''bravo, podržavam ovo''. Mogao je da me pita da li je istina, ili da zna da nije istina. Što se mene tiče, nikad se ne bih ogradio od prijatelja, a on je to radio samo što ja nisam to znao. U rijalitiju me je ogovarao sa ljudima, a sada tvrdi da ja sumnjam u njegovu se*sualnost. Dovodi se u pitanje naše druženje, čini se da je pokušao da posvađa Lejdi i mene. On je lažan prijatelj - istakao je Sloba.

- Jasno je da je Lejdi imala neke emocije prema Lakiću - dodala je Sneža.

- Ne, pre mislim da je Lakiću odgovarala priča da ga učesnici spajaju s Lejdi, a ona je naivna ispala u svemu tome - rekao je Sloba.

- Da li si ti onda bio svestan da ti on nije prijatelj, a ipak si ga držao blizu sebe? - upitao je voditelj.

- Ne. Ja sam prijatelj do srži. Ne odbacujem tako lako ljude - istakao je Sloba.

Autor: S.Z.