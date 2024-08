Evo da li su u vezi: Sloba Josipović progovorio o odnosu sa Urošem Stanićem, pa potkačio Lakića, ubeđen da ga je iskoristio (VIDEO)

Prethodnu noć u emisiji "Narod pita" gostovao je Slobodan Sloba Josipović koji je otkrio sve o njegovom odnosu sa Urošem Stanićem, ali i prijateljstvu sa Nikolom Lakićem.

Sloba je pred početak emisije progovorio o odnosu sa Urošem Stanićem, ali i aktuelnim temama nakon Elite.

- Uroš i ja smo izgladili odnose kada sam ja bio nominovan, a on je priznao neke stvari kada je završena Elite. On je jako zanimljiv, mi bi se sigurno družili u Eliti, da on nije pričao to da smo se mi dopisivali. Šta smo nas dvojica radili u toaletu, pa radili smo isto što i drugi - otkrio je Sloba pa je pomenuo večeru na kojoj su njih dvojica bili:

- Ta večera je bila prijateljskog tipa, ja sam u dao poklon za rođendan, jer se mi nismo videli pre te večeri, u pitanju je jedan sat. Sa Urošem imam odnos koji je više od drugarstva ide ka prijateljstvu, ali je manje od ljubavi. Ja ne znam šta će biti za deset dana, ako bude nešto ja neću biti, nisam protiv toga. Meni je bitno da mi prija osoba sa kojom sam - rekao je Sloba.

Josipović je prokomentarisao i to što je Uroš napadnut pre par dana.

- U kontaktu smo, nadam se da će biti dobro i osuđujem nasilje, nadam se da će ta osoba biti privedena - rekao je SLoba pa je pomenuo Lakića.

- On voli da upravlja sa ljudima, deluje kao da je posesivan, a napolju se pokazalo da to radi i napolju. On je iskoristio i mene i Lejdi, njemu je bilo bitno da nekoga ima kraj sebe. On i ja smo se videli samo jedno od izlaska, ja sam razumeo to zbog porodice, a onda sam video da se ograđuje sa drugim ljudima,pa sam se i ja distancirao.

Autor: N.Panić