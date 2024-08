Maja potpuno slomljena nakon raskida sa Stanislavom, otvorila dušu pred milionima: On je dečko koji malo više voli slobodu (VIDEO)

Nije dobro!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću. Maja je po prvi put progovorila javno o raskidu nje i Stanislava, te je otkrila razlog.

Majo da li si došla taksijem? - upitala je Ana.

- Jesam, sama od stana - rekla je Maja.

- Majo čula sam da si platila 500 eura da te vozi taksi do Zagreba u 6 ujutru - rekla je Ana.

- Ja to ne žalim, ja u trenutku radim neke stvari. O svojim izborima sve najlešpše, ali kroz život smo grešili - rekla je Maja.

- Da li ste ti i Stanislav zajedno? - upitala je Ana.

- Nismo više, probali smo, ali ne ide. Meni ne odgovara ta relacija Beograd - Zagreb, on je dečko koji malo više voli slobodu i to je to - rekla je Maja.

- Majo deluješ mi tužno, da li te dobro poznajem? Deluješ kao da si na ivici suza - rekla je Ana.

- Nisam tužna, samo sam preumorna, imala sam neke obaveze danas i nisam spavala - rekla je Maja.

- Maja je sada jako razočarana, Stanislav je hteo medijsku pažnju, on je ušao kao jedan lik, izašao kao drugi - rekao je Mića.

- Majo ja ću te zamoliti da budeš samo iskrena, kao što si i uvek bila - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.