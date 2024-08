Evo novih detalja o raskidu Maje i Krofaka!

Maja Marinković bila je sinoćnja gošća emisije ''Narod pita'', a za Pink.rs progovorila je o raskidu sa Stanislavom Krofakom, reakciji njenog oca Takija Marinkovića na njhov razlaz, kao i odnosu sa treperom i reperom s kojim je ranije povezivana Dragomirom Despićem Desingericom.

- Ništa strašno se nije desilo. Ostali smo u korektnim i normalnim odnosima. Pogledi na svet su nam drugačiji. Razišli smo se i to je to. U drugarskom smo odnosu. Ne postoji nikakv incident, ništa strašno što nas je poremetilo, samo raskid i to je to. Trenutno me ljubavni odnosi ne interesuju, tek sam završila sa ovim - rekla je Maja o raskidu, a o tome da li je istina da je s Filipom Carem stupila u kontakt imala je da poruči:

- O bivšima sve najlepše, ne bih komentarisala bivše odnose - rekla je Maja, a o ratovima sa bivšim cimerima iz Bele kuće poručila je:

- Kad se rijaliti završi ja nemam potrebu ni sa kim da ratujem. Što se mene lično tiče, ne postoji nikakva ratna noga - kaže Marinkovićeva i otkriva kakva je Takijeva reakcija na raskid s Krofakom.

- Taki je uvek moja podrška za sve - rekla je Maja, a onda progovorila o Desingerici.

- Desingerica je usper momak, on je otkriće na našoj javnoj sceni, u super smo odnosima i o njemu imam da kažem sve najbolje - poručila je rijaliti zvezda, a o poseti Crikvenici sa Krofakom imala je da poruči:

- Selce je odmah pored Crikvenice, tako da smo sve destinacije obišli, nemam šta kome da teram inat.

Autor: Milica Krasić