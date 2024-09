Ivan nasrnuo na Miljanu pod dejstvom alkohola, ona pobegla kod Zole: Žana Omnia otkrila šokantne detalje! (VIDEO)

Skandal!

Večeras se još jedno izdanje emisije 'Narod pita', a gosti ove noći su Darijan Radomirović, Nikola Lakić, Žana Omnia i Vanja Živić. Žana je otkrila da ima pouzdane informacije da je Ivan nasrnuo na Miljanu Kulić pod dejstvom alkohola.

- Ja bih da pitam Lakića kada će ženi priznati da je zaljubljen u Lejdi? - upitala je gledateljka.

- Pa kad prestanem da idem u teretanu kao i Vanja - rekao je Lakić.

- Baš si smešan, pitala bih Žanu da li postoji šansa da se opet venča sa Bobancem? - upitala je gledateljka.

- Ne naravno, ja i Boban smo u super odnosima, on će uvek biti poseban u mom životu kao otac moje ćerke, ali između nas ne postoji više ništa u muško ženskom smislu - rekla je Žana.

- Da li vama smeta što se Vanja druži sa njim? - upitala je gledateljka.

- Ne naravno, što bi? Oni su se družili još dok smo mi bili u braku, mi nikada nismo imali taj problem - rekla je Žana.

-Žana čula sam da imaš neke informacije o Ivanu i Miljani, šta se desilo? - upitala je voditeljka.

- Ja sam čula da je Ivan pijan i nasrtao na Miljanu, da su se posvađali. Miljana je u Kaluđerici uživa sa Zolom, ali od Ivana je to bilo očekivano. To se sve dešava ovih dana, sa Miljanom sam trebala da popijem piće, nadam se da će Miljana shvatiti zašto je baš sada kontaktirao. Sigurna sam da mu je potrebna zaštita porodice Kulić sada, a verujem da je sada sam na ovome svetu i bez svih. Koristi Miljanu i Kuliće, svako dete treba da ima oca, ali sam sigurna da će on ponovo da zaboravi na sina - rekla je Žana.

- Zbog čega je nasrnuo? - upitala je voditeljka,

- Pa šta može da bude razlog sem nekog vinjaka, itekkao se ponovo odao alkoholu. Sve što je pričao je jedna velika farsa, on nema jedan jedini adut da bi mogao sam sebe da pohvali. Koristi Kulićeve da prespava, da pojede, mislim da nije iskreno želeo da spusti lopti - rekla je Žana.

- Ne znam zašto dopušta Ivanu da bude u Željkovoj blizini? To nije normalno da je otac malo tu, pa nije tu, to je loše za dete jednostavno.

