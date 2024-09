Nikada me nije izdala: Lejdi otkrila sve o bliskom odnosu sa Tomićevom, pomirenje se nazire! (VIDEO)

Bio im je potreban samo jedan razgovor!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru i Lejdi Di.

- Katastrofa i užasno ponašanje, šalim se, mene nije izdala nikada, neke tajne i dalje niko ne zna osim nas dve. Njoj nije trebalo ono sa Munjezom stvarno i to mi je malo bilo degutantno jer se previše blamirala i nije smela to da dopusti -rekla je Lejdi.

- Sve je Lejdi u pravu za ovo, neki ljudi previše sebi daju za pravo i nekada zaboravim ko sam da se spuštam na taj nivo. Mnogi su pokušali mene da ugase u rijalitiju i to su ljudi koji generalno spuštaju ljude od Đedovića do Miće. Ja sam malo prostija i ne dam da mi se to radi zato sam uvek ispala pogrešna. U ovoj sezoni je bilo tolikog autoriteta među nekim ljudima koji su nebitni da je meni to katastrofa -rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja