Ljubav se nije ugasila: Janjuš šokiran Anelinim potezom, otkrio da mu fali njen zagrljaj! (VIDEO)

Teška ljubavna priča!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Janjuševića Janjuša i Marka Đedovića.

Jel ste se stvarno Janjuše čuli ti i Aneli? Glasovna je poslata pre tvog gostovanja prethodnog? Šta ste se dopisivali? -pitala je Ana.

Jesmo se dopisivali ali ne mogu da se setim, poslednja glasovna je bila od pre par dana kad ste bili u Dubrovniku. Ona će to poslati sigurno ponovo ne brinem se ja, evo sad sam joj pisao kaže ona da nije poslala, jok sama je izašla poruka iz telefona. Ne znam kako je krenulo ali generalno to je sve nigde veze, samo se uzaludno tako hvatamo. Nema tu više sreće, sve je otišlo u nešto bezveze, ne može to da se poprav. Ona ulazi u rijaliti i naći će ona neku novu ljubav, unutra bi mi možda smetalo kad bih ušao ali napolju neće. Ja nikada nisam rekao da nemam emociju prema njoj, samo sam bio ironičan -rekao je Janjuš.

Što je nisi sprečio u nekim stvarima? -pitala je Ana.

Pokušao sam da je sprečim ali nije išlo, ni jedna osoba normalna ti ne bi rekla da joj nije krivo ako se to desilo, izgleda da je sve tako moralo da bude i zato se sve tako desilo. Ja mislim da je to najgori odnos do sada, u tom trenutku sa njom mi se desila najveća tragedija, ne kažem ja da je ona kriva ali takve okolnosti su bile -rekao je Janjuš.

Da li se ona trudila u vašem odnosu da ispravi stvari? -pitala je Ana.

Možda se ona i trudila ali je ona takva i nema promene, nije se ugasilo još uvek to skroz očigledno. Ja sam nju zavoleo mnogo, ja ne mogu napolju da budem ni sa kim u vezi a kamoli unutra, bila je jako simpatična i drugačija kada je nisam poznavao, to mi se najviše svidelo kod nje. Kasnije su pričali da sam je pikirao što je laž ozbiljna -rekao je Janjuš.

A kakva je bila kad si je upoznao? -pitala je Ana.

Ma ona je ludilo, meni fali da je zagrlim i dodirnem, ne znam gde se nalazi trenutno, što ne dođe ona malo ovde da sedne pored nas, zagrlio bih je sad ovde desnom rukom. Osećam i dalje nešto između nas što je nekada bilo ali mislim da nema šanse da se popravi taj odnos, sve ostalo između nas bi sada bilo na silu

Autor: Nemanja Šolaja