Nema ga ni na mapi: Đedović optužio Stanislava da se distancirao od njega zbog para koje mu nije dao od opklade! Ovo su detalji! (VIDEO)

Šok!

U toku emisije ''Narod pita'' Marko Đedović je istakao da se Stanislav Krofak distancirao od njega, pa otkrio detalje.

- Dobro veče, Vesna kraj telefona. Pozdrav za goste. Đedoviću, meni je s jedne strane zanimljivo kako i na koji način prepiznaješ ko je kakav. Kako se odlučiš s kim ćeš imati malo bolju komunikaciju? - upitala je gledateljka.

- Po svom osećaju. Ranije ga nisam toliko pratio, što je pokazalo da jako grešim. Sada se samo vodim po osećaju svom - kazao je Đedović.

- Mala Stefani je imala veliku hrabrost kad je tebi rekla da prikriva Jeleninu preljubu s Rajačićem. Ona se plašila i Ivanove reakcije - dodala je gledateljka.

- Da, to je tako. To je jasno. Ja sam uvek za neke stvari u pravu. Kao i kad sam se opkladio sa Stanislavom, a onda kada je ispalo da sam u pravu, nije mi dao novac za koji smo se opkladili. Maji je rekao da će salagati kako sam ja pričao nešto za njega, kako mi ne bi dao 10.000 evra. Obećavam da ću ukoliko mi da taj novac, to odmah proslediti u humanitarne svrhe - kazao je Đedović.

Autor: S.Z.