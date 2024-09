Dobiće to što zaslužuje, kad se bude najmanje nadao: Uroš ocrnio Munjeza, pa mu najavio tužbu! (VIDEO)

Spreman je na sudsko suočavanje!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegov večerašnji gosti je Uroš Stanić.

- Imao si sukobe i sa Munjezom - rekao je Darko.

- On je postao poznat, jer je mene maltretirao. Biće na sudu, tužiću ga i dobiće to što zaslužuje, kad se bude najmanje nadao. On je željan kadra, spletkari i muljav je kao Dunav. Uvlači se osobama po potrebi i kad mu ne trrbaju više, gazi ih. Čovek bez empatije i svašta je spreman da izgovori. On se za mene zakačio i završio je tek sa mnom, kad je bio diskvalifikovan - rekao je Uroš.

Uključila se nova gledateljka, Jasna iz Kragujevca.

- Maja je ponižavala Mionu iz kog je grada, govorila nekom da radi na trafici ili da bere maline. Pitala bih je šta bi ona radila da to mora da radi - rekla je Jasna.

- Slažem se, ponižavala je zbog rodnog mesta i materijalnog stanja. Nije smela to sebi da dozvoli - dodao je Uroš.

Autor: Iva Stanković