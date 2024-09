Žena nije deo javnog sveta: Anita ponovo odbila da govori o odnosu sa Anđelovom majkom! (VIDEO)

I dalje drži jezik za zubima!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnja gošća u studiju je Anita Stanojlović.

Uključio se novi gledalac, Neša iz Štutgarta.

- Je l' si se upoznala sa Anđelovom majkom - pitao je Neša.

- Žena nije deo javnog sveta, o tome sam već pričala. Sve je u redu, kad budem htela da pričam o tome, pričaću - odgovorila je Anita.

- Anita, dobila si još poklona - rekla je voditeljka.

- Anita, nisi želela preterano da detaljišeš odnos sa Anđelovom mamom - rekla je voditeljka.

- Nisu deo javnog sveta, što bih ja pričala nešto o njima? Nema ništa protiv naše veze - rekla je Anita.

- Je l' jedva čekaš da se rešiš tog tereta da li si ih upoznala - pitala je voditeljka.

- Nije mi to teret, ne zanima me šta ljudi pričaju. Ja ću nju uvek poštovati, to je njegova mama i podržava naš odnos. Samo mi je zamerila tu ljubomoru, ali sad ne radim te stvari. Pokazao mi je koliko mu je stalo do mene i kolika je podrška Alekseju i meni. Može da ode na kraj sveta i verovaću mu - rekla je Stanojlovićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković