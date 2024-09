Svešće račune: Aca kockar naoštren na Bebicu, smatra da sada dolazi krah njegove veze sa Teodorom Delić (VIDEO)

Sprema se haos!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila novog, četvrtog učesnika koji će se useliti u kuću Odabranih, Aleksandar Anđelić, s kojim je porazgovarala.

- Šta se beše dogodilo sa Bebicom - pitala je Dušica.

- On je dao taj nadimak kockar, okej, ja sam priznao da sam imao poroke iza sebe. Glumi mangupa, a sa mnom je unutra bio dobar. Ja sam zbog tog nadimka imao problem. Posto je ozbiljan folirant, jer on gradi neku svoju karijeru spuštajući ostale. Misli da to tako prolazi, ali ne može tako. Previše se osilio - rekao je Aca.

- Da li veruješ u ljubavnu priču sa Teodorom - pitala je Dušica.

- Da li verujem? Ne verujem. Čestitam im ako su izdržali, ali mislim da je ova sezona kraj njihove veze. Sad će tu biti zavrzlame. Siguran sam u to da je ona promišljena - rekao je Aca.

- Koja ti se to učesnica dopala - pitala je voditeljka.

- Ove sezone ima mnogo lepših i atraktivnijih nego prošle sezone. Slobodan sam i u glavi i emotivno, ima lepih, videćemo sve. Kristina mala mi je simpatična, ostavila je utisak na mene - rekla je Aca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić