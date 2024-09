Taj brak ne funkcioniše: Monika Stanojkova progovorila o oženjenom čoveku s kojim je u vezi, evo čega se boji (VIDEO)

Iskrena do koske!

Monika Stanojkova, sedma je učesnica koja će se večeras useliti u kuću Odabranih, te je voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala sa njom u studiju.

- Razreši mi ovu situaciju, tvoj dečko je oženjen i njegova žena zna da si to ti - pitala je Dušica.

- Ne zna da sam to ja, ali zna da ima nekoga. Traje to dve godine, tako funkcioniše taj brak, nisam ja prva. Nije mi smetalo - rekla je Monika.

- On je ljubomoran - pitala je voditeljka.

- Jeste, jer sam ja njegova devojka, naravno da će da bude ljubomoran. To je brak koji ne funkcioniše i nju ne zanima to iskreno. Nije mu svejedno, zna da meni treba ova promocija i sve to. Brine se i ja se brinem da me on ne prevari napolju, jer će on mene gledati - rekla je Monika.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić