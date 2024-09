Spremna za novu romansu: Aneli sve vreme očijuka sa Gastozom, on progovorio o Matorinoj novoj devojci! (VIDEO)

Sve bliži!

Nenad Marinković Gastoz i Aneli Ahmić su se na prvu loptu zgotivili i približili. Oni su sada sedeli na dvorištu i razgovorali o svakodnevnim temama. Vidi se da Aneli prija njegovo prisustvo po njenom osmehom od uha do uha.

- Zajebano je ovde znaš, najbolje je kad imaš sa nekim da se držiš, vidiš ovo dvoje su ti u vezi -rekla je Aneli.

- Oni kao da su vezani pupčanom vrpcom, ideš malo i upoznaješ se sa drugim ljudima a ne samo da sediš -rekao je Gastoz.

A vidi Miću kakav bademantil ima, kakav je on? -pitao je Gastoz

- Mića je super, on uvek brani nas žene ali često zna i da me napuši, znaš kako me je pre neko veče izribao u Narod pita, to je bio haos -rekla je Aneli, pa dodala:

- A ova mala Ivana Keneški što je luda, ja to do sad nisam videla -rekla je Aneli.

Šta ti se najviše sviđa u celoj ovoj priči? Koje si mesto bila beše? -pitao je Gastoz.

Za sad ništa iskreno ali videćemo. Jel si ti dobar sa Matorom? -pitala je Aneli

- Videli smo se pre par večeri i ona je stalno govorila kako mora da ide sa ženom da se vidi, da li je htela da se izvuče na foru ne znam -rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja