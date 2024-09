Šou je njihov: Uroš i Ana Nikolić napravili opštu pometnju u Šimanovcima, pao i poljubac (VIDEO)

Spektakl!

Stefan Korda prošetao je pistom, a za njim su krenuli Uroš Stanić i Ana Nikolić koji su priredili performans za pamćenje. Naime na kraju nastupa Ana i Uroš su se smuvali.

- Jel ovo sa Urošem namešteno ili spontano? - upitao je Milan.

- Mi Vasići sve radimo spontano - rekao je Stefan.

- Vasići? Ti si uzeo prezime? - upitala je Ivana.

- Naravno - rekao je Stefan.

- Kakav retard - rekao je Bebica.

- Ma ti si jedan majmun bre, ajde ti uradi što je Ana, sram te bilo - rekao je Stefan.

- Beži bre tamo - rekao je Stefan.

Sledeći je na scenu izašao Nenad Aleksić Ša koji je na sebi imao majicu i šorc, te ga je Ivana pecnula.

- Ša jel ste se ti i Miona zamonašili? Bože oprosti - rekla je Ivana.

- Ne, ne, ovako nam je top - rekao je Ša.

Naredni takmičar koji je pistom prošetao bio je Nenad Ćubić Ćuba.

- Čime ti unakazuješ devojke onako? - upitala je Ivana.

- Raspadnu se kad me vide, to je to - rekao je Nenad.

Autor: N.P.