Žestoko do samog kraja: Takmičari napravili opštu pometnju tokom glasanja za najsujetniju osobu! (VIDEO)

Nisu štedeli jedni druge!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Ivaniji Bajić.

- Najveću sujetu je pokazao Aca Kockar jer nije jedini sa kojim se družim, sujetan je na Luku jer provodim vreme sa njim. Kristina Buđevac pravi haos, provocira, ne može da se smiri. Treće mesto Uroš Stanić stavio je čepiće jer to ne može da podnese. Najviše se kompleksira na Đoleta Kralja, jer u njemu vidi najveću konkurenciju - govorila je Ivanija.

- Mogu da kažem da je dosta devojaka sujetno prema Eni. Ena, budi takva, gazi, lomi i p*šaj po ljudima koji te napadaju. Ti si kraljica rijalitija. Navešću Aneli koja je sujetna prema tebi. Navešću Aneli prema Slađi, devojka ništa ne radi, ali vidim da je ljubomora ogromna. Jordanka prema Dači - pričao je Đole VIP Kralj.

- Prvo mesto Aneli Ahmić, gledala sam je i upućena sam da ovde ne bi bila bitna da nije bilo Stanije. Ona je samo zbog toga bila bitna prošle sezone. Ona ovde pada u depresiju kad nije prva pozvala u "Šiša bar". Kad je Milica došla htela si da budeš u kadru, pa si otišla u rehab. Ti si bila sujetna na trudnu devojku. Sujetna si kad neko pre tebe priča na nominacijama - govorila je Mimas.

- Prvo mesto Miljana Kulić koja nas ovde opseda jer je sujetna na bivšeg dečka jer ima ljubavm, sujetna je na sve parove jer je nesrećna. Meni je nekad i žao nje, a nekad i nije. Drugo mesto osoba koja ima sličan sindrom, a možda će biti i još bolensiji od Miljane to je Uroš Stanić. Treće mesto Ivan Marinković, ali kad god Nenad ustane da priča jako je sujetan - pričala je Teodora Delić.

- Najveću sujetu ste pokazali kad je Terza pročitao da sam ja vođa. Prvo mesto Miljana Kulić, najveće smeće. Ona nije ljubomorna samo na mene, nego na sve vas. Ja sam joj možda bolna tačna i fokus. Drugo mesto Sofija, vidim da je niko nije naveo, kao što nije ni Munju, a to ste pričali. Sofija je jako sujetna na sve teme, ona prati ko je kad dobio reč. Treće mesto je Ena, ali generalizovali ste je za Aneli, a to nije samo za nju. Ona je to imala za Gastoza i Anđelu, pokazala je najveću sujetu prema njima. U prijateljstvu je pokazala prema Mateji i sa kim se on druži - rekao je Bebica za sam kraj.

Autor: A. Nikolić