Ivan i Branka oči u oči nakon poljupca: Otvorili sve karte o svom odnosu, Marinković pobesneo! (VIDEO)

U radio-emisiji "Amnezija" Ivan je žestoko zamerio Branki što je svima rekla da su se poljubili!

Sledeći gosti radio-emisije "Amnezija" kod voditelja Bore Terzića i Danije Dujkovića Munjeza bilei su Ivan Marinković, Branka Knežević i Katarina Samardžić Keti.

- Keti i ja smo pre 10 godina bili u kratkoj vezi... Šalim se. Znamo se kratko, neko mi je sa njenog fan profila poslao poruku, pa smo počeli da se dopisujemo. Dogovarali smo se da se vidimo, popijemo piće, ali nismo. To je to - rekao je Ivan.

- Tako je - potvrdila je Keti i napustila studio, kako bi Ivan i Branka ostali sami.

- Ivan i ja se znamo otkako se zabavljao sa Gocom, gostovali smo zajedno. Ja sam gostovala sa Gocom, otišli smo na večeru i to je to. On je meni prišao, pričali smo i prija mi njegova energija. Ja tačno znam šta hoću u životu. Prija mi kao muškarac. Neću da ulećem, sve je krenulo brzinom svetlosti. Nije trebao da se desi taj poljubac, mi nismo deca. Sve je previše brzo - govorila je Branka.

- Mene su svi napali jutros jer smo se poljubili. Ona je preenergična, kao mali Uroš, imaju iste pokrete glave. Ja sam doživeo da mi neko kaže da zna šta sam radio sinoć, kao da nisam znao da se snimalo - dodao je Ivan.

- Da li i dalje imaš osećanja prema Jeleni? - pitao je Munja.

- Idete sa teme na teme, to nije bitno. To su stvari o kojima treba da pričamo Branka i ja, ako bude došlo vreme za to. Vi prepričavate šta ste radili... Mi nismo ušli u neku ozbiljnu vezu, pa kao da smo u vezi. Sve ide svojim tokom - rekao je Ivan.

Autor: A. Nikolić