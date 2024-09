Šok: Stanislav kontaktirao Moniku da prenese Mioni poruku, Stanojkova razotkrila sve (VIDEO)

Drama u najavi!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Kada si išao na večeru sa Mimas i odakle se poznajete - glasilo je pitanje.

- Nismo nikada bili ni na kakvoj večeri...Ma laže Gruja, svašta mi kaže u svađi. Gastoz je jednom prilikom, to je bilo pre sedam, osam godina, nastupao si u Šidu, on je bio u kavezu, on je mene pozvao da budem pored njega i još dve devojke bliznakinje. On je posle toga otišao kući, ja isto. Nikada nismo išli na večeru. U Budvi smo se sreli u nekoj diskoteci - rekla je Mima.

Sledeće pitanje bilo je za Mionu Jovanović.

- Da li ti fali Stanislav, pošto si ga spomenula - glasilo je pitanje.

- Nisam ja njega spomenula. Ja sa drugima nisam pričala, tos u gluposti. Jedna devojka mi ga je spomenula, pokušala je da baci rovca, ne zanima me osoba, ružna prošlost - rekla je Miona.

- Meni je Stanislav rekao da je prenesem nešto jer smo se mi videli igrom slučaja. Znao je da ja ulazim i rekao mi je da joj spomenem video iz hotela, ona je rekla da su se njeni oglasili povodom toga, ona je rekla: "Ne zanima me" i to je to - rekla je Monika.

- Ako pokušava opet da uđe, dobrodošao. Smešna priča, prošla...To kao da prenese informaciju, mene to ne zanima. Ja sa Mionom provodim 24/7, mesecima, tako da, ako hoće da uđe, dobrodošao - rekao je Ša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić