Đubre raspalo: Jelena bljuje vatru po Ivanu zbog iznošenja njihove intime, evo da li je imala odnose sa Munjezom! (VIDEO)

Ponovo uhvaćena na delu!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci.

Kao i prošli put kad su je uhvatili u laži nema odgovor, šta si radila kod mene kući? Imam sliku na vacapu, rekao sam ti da me ne provociraš -rekao je Ivan.

On je prekršio dogovor i ne mogu više da verujem šta priča. Naravno da sad govori ovo da bi me ponizio. On je patološki lažov, ko je tebi rekao sa kim ću ja biti i da tebi obećavam neke stvari. Ljubomoran si na ceo svet i najgori si kad si sam -rekla je Jelena.

Munjo jel si spavao sa Jelenom? -pitao je Milan.

Jesam spavao kod nje ali nismo imali se*s, ona je ispala džek prema meni -rekao je Munjez.

Ja sam njemu rekao stvari kome nikad nisam i imali smo lep razgovor, tako da između nas nije bilo ničega -rekla je Jelena.

Ja znam šta je meni Jelena priznala kad smo se videli i meni je to najbitnije -rekao je Munjez.

Evo ako je vama lakše reći ću da je i dalje volim i neka bude da sam loš čovek -rekao je Ivan.

Ti si jedno smeće i đubre raspalo šta koristiš da bi izvukao svoje dupe -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja