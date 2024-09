Skinula verenički prsten: Milica Veličković zauvek završila sa Terzom, pod ovim uslovom će moći da bude upisan kao otac njenog deteta!

Novinari Milica Krasić i Goran Todorović u novom izdanju emisije "REDakcija" na RED TV uključili su putem Viber poziva Milicu Veličković koja je progovorila o raskidu sa Borislavom Terzićem Terzom, aktuelnim učesnikom "Elite".

Milica Veličković priznala je da je jako loše zbog Terzinog flerta sa Sofijom Janićijević, otkrila je da li će ga upisati kao oca svoje ćerke, a evo da li postoje šanse za pomirenje.

Milice kako se osećaš? - upitao je Goran.

- Užasno se osećam, ali nisam plakala. U stanju sam šoka trenutno - rekla je Milica.

Koji je to bio momenat kada si prelomila? - upitao je Goran.

- Ja sam odmah prelomila odmah kada sam videla da se sakrio i poslao srce, od jutros smo videli da od kad je ustao se smeškao - rekla je Milica.

Šta ti je rekla njegova porodica? - upitao je Goran.

- Njegov brat je rekao da bruka celu porodicu, on mene konstantno bez blama spominje i moje dete. Ja stvarno ne znam šta je sa tim čovekom - rekla je Milica.

Da li ćeš mu oprostiti možda? - upitao je Goran.

- Neću da mu oprostim, rekla sam mu da sam trudna i da ne želim da se stresiram. Šta će meni ovo, ovo je treći dan u rijalitiju - rekla je Milica.

Rekla si tvoje dete malo pre, da li to znači da si otpisala Terzu kao oca? - upitao je Goran.

- Ne želim da mi dete nema oca, ali sve će zavisiti od njegovog ponašanje na dalje. Ne želim da gledam njegov se*s, pa da ga izvode pod dete - rekla je Milica.

Da li si skinula burmu? - upitala je Milica.

- Jesam naravno. Ja sam u drugom stanju, gledam da se što manje nerviram - rekla je Milica.

Da li bi volela da dođe da izvede tebe i Janju iz bolnice? - upitao je Goran.

- Pa ja iskreno ne želim to i ne treba mi, ali videćemo kako se bude ponašao ubuduće - rekla je Milica.

Da li misliš da on stvarno nije svestan da ga kamere snimaju? - upitala je Milica Krasić.

- On nije toliko obraćao pažnju na rijaliti, on nije ni svestan koliko ljudi zapravo gledaju strimove. On je ispao budala, njega su čekali samo na ziceru, baš bespotrebno - rekla je Milica.

Ukoliko on bude došao sebi i ako se bude osvestio, da li ćeš mu oprostiti? - upitala je Milica Krasić.

- On nije trebao da gubi svest uopšte, ja sam završila svakako, pa sam završila i to je to - rekla je Milica.

Da li ćeš upisati njega kao oca? - upitao je Goran.

- Ako bude imao se*s sa nekom devojkom ili nešto naravno da neće biti otac mog deteta - rekla je Milica.

Autor: N.P.