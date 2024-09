Išla je protiv mog oca: Uroš nikad iskrenije o svojoj majci, Kulićeva zajecala zbog Ivana i Željka! (VIDEO)

Nije im lako!

U toku je emisija 'Ispovesti elitara'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Prvi na redu da izlažu su Uroš Stanić i Miljana Kulić.

- Ja volim da predstavljam svoje zanimanje zdravstvenog radnika, radio sam u uticajnim klinikama i to je jako human posao. Bio sam u kovid sistemu dok je trajalo i nakon Elite me nigde neće, čak ni u domu za stare. Jako mi je krivo što nikada neću moći da se bavim tim poslom, drago mi je što me porodica nikad nije ostavila, mama nikad ne odustaje od mene, išla je protiv mog oca i dolazila da se vidi sa mnom -rekao je Uroš.

Na šta nisi ponosan? -pitao je Milan.

Nisam ponosan na neke izbore i moje veze prethodne, na odnose sa oženjenima ali sam se pokajao i sada to više ne radim. Nisam ponosan na odnos sa ocem, on je merilo svega što ne treba da budem, on je bio takav kakav je ceo život, nasilan je i manipulator. Pravio mi je zvrčke i to je to -rekao je Uroš.

Ponosna sam što sam majka dečaka od 6 godina i što sam uspostavila normalnu komunikaciju sa Ivanom, što Željko ima odnos sa ocem, kao i na sebe jer sam se promenila i mislim da sam postala bolja verzija sebe. Takođe sam ponosna što sam se izvukla iz svoje bolesti i što sam spasila sebi život. Drago mi je što sam ispravila svoje ponašanje, nisam smela sebi da dozvolim šizofrena cepanjam nisam ponosna što sam imala odnose pred kamerama i na sve te ishitrene reakcije -rekla je Miljana.

Autor: Nemanja Šolaja