Verujem više Ivanu: Anđela stala na Marinkovićevu stranu, pa otkrila koja je bila Jelenina namera pred ulazak! (VIDEO)

Prozrela je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Koliko ti je bilo teško da zauzmeš stranu - pitao je Darko.

- Jelena me je razočarala u prošloj sezoni, znači Ivana sam podržavala. Prvi put sam je upoznala u subotu. Nije me poznavala, ali kad god me je komentarisala, nikad me nije uvredila, kao ni Ivan. Našla sam se u neubranom grođžu, rekla sam im da sami reše. Ja nisam pismomoša, biću tu uz njih, ali nikakvo prisno druženje - rekla je Anđela.

- U kom pravcu se sad odvija Jelenin i tvoj odnos - pitao je Tanasijević.

- Ivan je imao pravo da mu to smeta, ali ja sam tu za sebe - odgovorila je Anđela.

- Kome veruješ - pitao je Darko.

- Verujem više Ivanu, rekao mi je još u subotu ne mogu da ti kažem šta je bilo juče ujutru. Sama sam shvatila šta se desil, tako da sve mi je jasno. Rekao mi je da se nikad ne bi pomirio s njom, ali pitala bih ga zašto je to onda uradio, ako ne može da pređe preko prevare - rekla je Đuričićeva.

- Zašto si to dozvolio sebi - pitala je Anđela Ivana.

- Ni ja, a ni ona u tim trenucima nismo pominjali ikakvo pomirenje. Bio sam u nedoumici zašto ona to insistira. Razmišljao sa,m da je pitam zašto je to htela, ali bilo mi je glupo. Nisam mogao da odolim, proveo sam šest godina s njom i ipak sam muškarac - peiznao je Ivan.

- Mislim da je to uradila, samo kako bi dokazala sebi da može opet da te ima - kazala je Anđela.

- Jesam pogazio sebe, ali to nije bio uvod u nešto. Samo smo pravili dogovor kako ćemo se ponašati - složio se Ivan.

- Ali što se nisi ponašao prirodno? Meni je Jelena jasna - pitala je Anđela.

- Šta ti je jasno kad je želela baš drugu osobu pre mesec dana? Ako je imala nešto sa Urošem, nakon toga ima s*ks sa mnom, šta je ona htela - pitao je Ivan.

- Prikrivaš sve vreme da si želeo pomirenje, gaziš sebe - zaključila je Anđela.

Autor: Iva Stanković