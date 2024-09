Neozbiljan klinac, nije njen tip: Slađa Poršelina dala sud o odnosu Aneli i Mateje, pa brutalno ocrnila Uroša Stanića

Lazićeva dala sud za Pink.rs o gorućim temama iz najgledanijeg rijalitija u regionu!

Bivša učesnica "Elite" Slađa Lazić prokomentarisala je za Pink.rs aktuelne teme iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

Kako gledaš na Anelin odnos sa Matejom? Da li misliš da je on dobar izbor za nju i kakav su ti par?

- Moram da priznam da Aneli prija Mateja jer je njoj tamo dosadno. Ona generalno voli da se druži, ali mislim da neće bitio ništa konkretno jer Mateja nije njen tip mušpkarca i pored nje izgleda kao neozbiljni klinac. Ne verujem da su im iste interesne sfere. Mislim da joj je samo jako dosadno. Nije to njen tip muškarca, možda flert i druženje, ali konkretizacije ne. Koliko poznajem Aneli, nije za nju. On je lep dečko, čak smo se i dopisivali. Mislim da je on za sprdnje. Pročitala sam se da se ograđuje od nje i da mu prija vožnjica sa njom. Mislim da on ne želi ozbiljnu vezu, nego da se sprda. Njoj nije potrebno da se zavozda sa njim, pa da se kaje ceo rijaliti. Kumu podržavam u svemu, ako bude veza ja ću kumovati naravno.

Kako komentarišeš što je Uroš Stanić okrenuo leđa Aneli zbog njenog odnosa sa Matejom?

- Uroš je jako posesivan prijatelj, to smo mogli da vidimo. Sa njim se nisam družila jer je posesivan, on je kao i napolju želeo da mu Aneli bude blizu. On je ušao da bude Anelina senka. Vidim da je to puklo, sad čekamo uvrede. Ne sviđa mi se što je Aneli prešla preko svega, jer znamo kakav je Uroš, da vređa, pričao je svašta iz Anelinog života. Nikakvo intimiziranje sa malim Urošem nije potrebno jer on ume da se nakači na kičmu i da smara. Ja njega gotivim, ali intimiziranje sa posesivnim prijateljima nije potrebno. Što se tiče Aneli ona ne ume i ne želi da ga povredi, vidim da je krenuo haos i sa njim će verovatno da ima probleme cele sezone.

Šta misliš o zbližavanju Milene Kačavende i Uroša Rajačića?

- Mislim da je to igra Kačavende jer je on uplovio prošle godine u vezu sa neprijateljicom. Takva žena nikad ne bi bila sa Rajačićem jer ga gleda kao sina, ali prihvata njegovu igru da Jelena ne bi znala šta ju je snašlo. Vidim da je krenula žestoko, Ivan je sve zaslužio, ali njoj tako nešto nije potrebno. Ona se pogubila i izgubila, popila je korpu od Rajačića, on se priklonio Kačavendi, a onda igra igru. Nešto da daleko ode, ne... Zna se kakve lobanje voli Milena.

Autor: A. Nikolić