'Što dete nema sliku ispred vrtića s mamom i tatom?' Đedović skinuo masku odnosa Miljane i Ivana, nije štedeo ni Jelenu (VIDEO)

Večeras samo rešeta!

U toku je novo izdanje emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u, a voditeljka Anastasija Buđić ugostila je Marka Đedovića.

- Ivan je i dalje pokazivao emocije prema Jeleni, iako je Stefan Karić rekao da je dotakao dno - rekla je Anastasija.

- Slažem se u potpunosti, ono je teška blamaža. On koristi devojku koja vaginalnom manipulacijom pokušava da spreči da je ne vređa. Verujem mu da je bilo s*ksa, ali jadno je što je to pričao. Dogovorili su se da to ne pričaju, nego da imaju korektan odnosm, uzmu pare i mirno žive zajedno - rekao je Marko.

- Ona je dosta vređala Ivana, čak je bila i nasilna malo - rekla je voditeljka.

- On je njoj pričao kako nikad neće imati dete, ispričao joj priču da ga je Miljana opljačkala, da mu je uzela pare za kocku. D*bili veruju u to sve, veruju da su se mama i tata pomirili zbog deteta - rekao je Đedović.

- Kako ti deluje to - pitala je Anastasija.

- Miljanu ne krivim toliko, ona pokušava da opere tu svoju porodičnu priču. Negde mi je žao bude, a on to sve zna i zloupotrebljava Miljanu. To je nenormalno, da on priča da će baba i deda da umru, da će im se smejati sa spomenika. To je seljačka patetika, neću da komentarišem to pomirenje. Što dete nema sliku sa mamom i tatom, ako su se zbog njega pomirili? Miljana je tad bila sa Zolom u stanu, a on je išao na lekarski pregled, koji može da se pomeri za 3-4 dana. Oboje su tog dana bili slobodni, ona je tad verovatno imala s*ks sa Zolom - kazao je Marko.

- Imamo program pedikir, ćevapi i s*ks. Da li misliš da je Jelena volela Ivana - upitala je voditeljka.

- Nije ga volela, to su beskrupulozni ljudi, koji su spremni na sve - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković