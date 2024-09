Tvrdi da je patološki lažov: Zvezdan demantovao da je psihički zlostavljao Anđelu, pa otkrio kako se ona ophodila prema njemu! (VIDEO)

Izneo sav njen prljavi veš!

U toku je novo izdanje emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u, a voditeljka Anastasija Buđić ugostila je Marka Đedovića i Zvezdana Slavnića.

- Dan pre naših šest meseci, to je bilo 26.06., video sam da plače i da ne prestaje to forsiranje njenih roditelja. Drugarica i ja smo joj poslali buket sa nekim medom, to je i objavila. Znala je da je od mene. Sutradan mi je pravila probleme, uznemiravala me je i uhodila. Oko devetog jula smo prestali da komuniciramo, jer sam ja doneo odluku da ne želim da se viđam s njom i blokirao sam je. Ovo kad je upala u stan i tako se ponašala, bilo je 13. jula - rekao je Zvezdan.

- Šta znači da si ti nju psihički zlostavljao - pitala je Anastasija.

- Laže, moj otac nas je svaki put video zagrljene u krevetu. Bilo je slika na kojima smo srećni, ali ona je juče rekla da je to fejk. Ja nisam fejkovao, nisam se smejao folirantski. Zašto bih to slikao? Ona je apsolutno sve fejkovala i u rijalitiju, hvala joj što je dokazala da je fejk - rekao je Slavnić.

- Je l' tebe iznenađivalo to sve u rijalitiju ili su ti snimci bili montaža - pitala je voditeljka.

- Desilo se, videli ste taj snimak. Još je dobro po mene, kakve je laži smišljala - kazao je Zvezdan.

- Da li imaš još neke dokaze i da li si spreman na njene izjave - upitala je Anastasija.

- Bio sam šokiran time kako ona igra rijaliti, ali to je moj život. Igrom slučaja imao sam ove dokaze - odgovorio je Zvezdan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković