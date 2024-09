On je njen zaštitnik: Gruja opleo po Anđeli, Stefan Karić skočio kao oparen pa branio Đuričićevu (VIDEO)

Ne dozvoljava da je iko vređa!

U toku su 'Nominacije' voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima.

- Anđela je meni bila simpstična, ali ja sam se umešala u svađu njenu sa Mimom. Mislim da nije korektno da priča nešto Mimi, a ona je radila slične stvari. Volela bih da se malo opusti i da se druži. Mateja je fin muškarac i stvarno sve najlepše

- Mislim da ćemo Mateja i ja nastaviti da se družimo i posle rijalitija, on je meni kao stariji brat. On mi je najbliži posle Karića i Kadrića. Što se tiče Anđele mislim da se najbolje pokazala u Zadruzi 5, možeš ove sezone da budeš još bolja. Ovog puta neću biti džentlmen i poslaću Anđelu - rekao je Peja.

- Matke mislim da zaista vredi, on je jedan jako dobar momak. Ostani svoj, sve ono što smo pričali, želim ti da isteraš do kraja. Anđela mislim da će biti sa Matejom jer je to njen uspeh iz Zadruge 5 - rekao je Gruja.

- Grujo ti ako si neki Matejin drugar ti onda ne trebaš da pričaš tako o Anđeli. Ne vidim da baš poštuje Mateju, ipak je to njegova bivša devojka. To su žene koje se svađaju, ne znam što bi se ti mešao - rekao je Stefan.

- Ne trebaš ti da se mešaš u žensku svađu - rekao je Mateja.

- Ja sam od nje mnogo toga trpeo u sezoni 5, zašto ja ne bih mogao sada da tebe komentarišem? Ona je Mateju proganjala u Zadruzi 5, ali okej to isto i ja radim. Ona sedi tu i ja trebam nju da komentarišem. Smatram da je iz ljubavi sve dopušteno. Ne sviđa mi se što si iznela neke stvari o Zvezdanu jer ipak je to tvoj odnos u kom si bila pre godinu dana - rekao je Gruja.

- U Zadruzi 5 mi smo se svi kolektivno složili da niko nije bio za taj odnos - rekla je Anđela.

- Anđela ima puno hrabrosti čim je ušla ovde ponovo posle svega. Mi ćemo svi grešiti dok smo živi, tako da uživaj. Mateja ti si dobr dečko, mi imamo zajedničke prijatelje. Želim ti da se ostvariš u svakom svom cilju, Mateju ću poslati - rekao je Baki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.