Rešila da zakopaju ratne sekire? Ana Spasojević vratila Anđeli milo za drago za sve iz 'Zadruge 6' (VIDEO)

Ipak ostaju posvađane?

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Snežani kako bi iznela svoju nominaciju.

- Mateja je zgodan i lep, Anđeli nemam šta da zamerim, ne mogu da je osuđujem jer svako od nas nešto radi. Poslaću Anđelu, Mateju ostavljam - rekla je Snežana.

- Anđela mi je skroz okej, lepa je, dobra je, prvi dan kada smo došli ona je meni i Sari dala poslednje parče hleba. Smatram da se ona zaljubila i ništa loše nije uradila, ne krivim nju uopšte. S Matejom sam se više družila. Izvini Anđela, Mateju ostavljam tebe šaljem - rekla je Jordanka.

- To što je Anđela uradila u šestici, to mnogi rade napolju, ali se to ne predstavlja javno, pa se ne pljuje. Kada budem imala neko drugo mišljenje, izneću. Šaljem Mateju, ostavljam Anđelu - rekla je Monika.

- Oboje su na svom mestu, ovaj je namazan, dobar je, ali je namazan. S njim sam imala veću komunikaciju, mada sam i sa Anđelom imala komunikaciju ispred izolacije. Malo je glupo da Anđeli spominju taj odnos i to, kao da je debil pa ne zna da je pogrešila. Ostavljam Mateju, šaljem Anđelu - rekla je Mrvica.

- Što se tiče Mateje, znam od petice...Družimo se i sada, imali smo neku malu raspravu gde sam se ja naljutila. Što se Anđele tiče, Anđela i ja smo bile jako loše, u šestici smo bile najbolje, pa se završilo kako se završilo. Sada smo korektne, nismo imale do sada problem. Ostaviću Mateju, šaljem Anđelu - rekla je Ana.

- Mislim da Anđela koliko je lepa, da je toliko arogantna, prepotentna. Mislim da joj ljudi zameraju što je ona prepotentna, nije mi se svidelo što je napala Mimu za Onlifens. Anđelu ostavljam, šaljem Mateju - rekao je Dačo.

- Za ovih sedam dana nisam mogla da upoznam oboje. Mateja mi je na pisti delovalo previše nadobudno i važno, ima pravo dečko je zgodan, ali nemam neko određeno mišljenje o njemu. Što se Anđele tiče, ti si primer prirodne lepote, jedino što mi se ne sviđa kod tebe je da prođeš samo i ne javiš se nikome, to je jedino neprijatno, ali ostavljam Anđelu, šaljem Mateju - rekla je Kristina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić