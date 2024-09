Kupuje mir s njim? Marko Zec se pravio da ne zna ko je Škatarić u karantinu, a sada jedva dočekao red da uradi ovo (VIDEO)

Strahuje od onoga što Škatarić zna o njemu?

Marko Zec rešio je da se sredi, te je tako zamolio Nikolu Škatarića da ga ošiša, što je Škatarić i uradio odmah nakon Ace Kockara.

Marko je rešio da zaboravi na sukobe sa Škatarićem, te je tako seo u stolicu i zamolio Nikolu da ga ošiša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Podsetimo, ekipa portala Pink.rs našla se u karantinu tik pred ulazak učesnika u "Elitu 8", a kada smo upitali Marka Zeca za Nikolu Škatarića, istakao je da ne zna ko je on, što možete pogledati u nastavku:

S druge strane, pitali smo Škatarića tik pred ulazak u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević da prokomentariše ono što je Marko rekao, na šta je on istakao da i te kako treba Zec da zna ko je on. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić