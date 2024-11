Uplašila se da ne sazna neku šok informaciju o njoj?! Sofija zabranila Terzi svaki kontakt sa Lukom Vujovićem koji je bio u spoljnom svetu! (VIDEO)

Strahuje?!

Sofija Janićijević popričala je sa Borislavom Terzićem Terzom, te mu je saopštila da mora podhitno da prekine komunikaciju sa Lukom Vujovićem jer se po svemu sudeći uplašila da mu ne prenese neku informaciju iz spoljnog sveta.

- Iskreno ću ti reći da se ponašaš kao klinac od 10 godina. Dva sata me voliš, dva sata me ne voliš. Izgleda tako veštački kad kažeš da ja tebe mrzim, kao da mi ne znamo šta smo uradili. Nekako u mnogim stvarima mi deluješ veštački - rekla je Sofija.

- Moraš da razumeš da mi je sve u meni negativno, klinački se ponašam, ali užasno je. Znam da sam pogrešio, ja sam mislio da šta god ti kažem oprostićeš mi, nekako sam opušten da ćeš mi preći - rekao je Terza.

- Hoću da ne komuniciraš sa Lukom uopšte - rekla je Sofija.

- Kako da ne komuniciram? - upitala je Terza.

- Minimalan kontakt. Govorim ti to za tvoje dobro, ne za moje. To je za dobrobit naše veze - rekla je Sofija.

- Zašto? - upitao je Terza.

- To je jedini čovek koji ga niko ne razume, samo on razume sam sebe. On ima tako jak vid manipulacije, on mnogo ispriča, a ne kaže ništa - rekla je Sofija.

- Ja ovde slušam samo Đedovića, Kačavendu i Lepog Miću, nikog više - rekao je Terza.

