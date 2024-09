Otkrila sve!

Sofija Janićijević sedela je na kauču sa Dačom Virijevićem, te je tom prilikom otkrila sve Terzine tajne signale koje joj šalje.

- Mi stojimo, on se popeo i zove me da dođem, ja se pravim luda...Ja sam provalila danas, on mi kaže: "Je l' mogu da legnem u tvoj krevet?", ja mu rekla: "Legni", jer sam ja ovde, sedela sam sve vreme u pušionici - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić